Un magazèm deth ministèri de transpòrts serà un coworking
Eth Conselh Generau d’Aran elabòre eth projècte entà aufrir aguest nau usatge
Un antic magazèm deth ministèri de Transpòrts ena avenguda de Castièro de Vielha acuelherà un nau espaci de coworking entà favorir era implantacion de naues enterpreses. Aguest immòble ei adscrit dejà ath Conselh Generau d’Aran, en vertut d’un acòrd damb eth Govèrn espanhòl, e era administracion aranesa a elaborat eth projècte tà que pogue devier eth futur Centre d’Innovacion Territoriau. Aguesta òbra supausarà ua inversion de 2,3 milions d’èuros.
Era bastissa actuau compde damb tres plantes, ua d’eres golfada, atau coma un semisosterran. Eth projècte a previst de reformar-lo e ampliar-lo tà crear un espaci de coworking. Tanben aurà d’includir “burèus individuaus entà enterpreses emergentes, sales d’amassades e ua tà expausar iniciatives emprenedores que pogue actuar coma element inspiracionau e un vivèr d’enterpreses”, segontes cònste ena documentacion deth projècte, en informacion publica.
Era reforma deth vielh edifici comportarà er esbauçament der actuau tet pr’amor deth deteriorament estructurau. Eth nau aurà de reprodusir er esquèma de quate vessantes der antic, mès damb ua màger superfícia tà acuélher era ampliacion der espaci interior.
Serà cubèrt de planches de zinc enlòc der acabat de pissarra freqüent enes bastiments dedicadi a viuenda dera zòna. Tanben ei previst d’esbauçar era escala, que non permet complir damb es requisits dera normativa actuau en çò que tanh ara accessibilitat entà persones damb mobilitat redusida.
Era planta baisha, prumèra e superiora se destinaràn a espacis de trabalh e amassada, mentre qu’eth semisosterran acuelherà un accès ar edifici. Eth projècte deth Conselh Generau d’Aran a previst qu’es òbres entà ampliar e reformar era antiga bastissa deth ministèri de transpòrts tà acuélher es sòns naui usatges poguen amiar-se a tèrme, un viatge siguen adjudicades, en un tèrme d’uns naui mesi.