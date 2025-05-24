Nova senyalització al sender natural de les Franqueses de Balaguer
E. Farnell
La Paeria de Balaguer ha finalitzat aquesta setmana la instal·lació de la nova senyalització del sender natural que uneix la localitat amb el monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, una actuació reivindicada per entitats i col·lectius que habitualment utilitzen aquest itinerari per a activitats de lleure i esportives. L’objectiu és facilitar l’ús d’aquest sender, millorar la informació i afavorir la naturalització de l’entorn.
El regidor d’Urbanisme de la Paeria de Balaguer, Guifré Ricart, va explicar que aquesta actuació ha inclòs la instal·lació de dos plafons informatius, un a l’inici i un altre al final del recorregut, en els quals es descriuen els principals punts d’interès de la zona: els jaciments, la vegetació característica i elements naturals i patrimonials. També s’han instal·lat punts quilomètrics al llarg del recorregut. El projecte ha suposat una inversió de 3.000 euros.
Els plafons incorporen codis QR que permeten accedir a una locució amb la mateixa informació que està escrita als plafons.
Va afegir que els materials utilitzats per a la senyalització instal·lada garanteixen una gran durabilitat i redueixen les necessitats de manteniment ja que estan exposats a l’aire lliure i sense protecció.