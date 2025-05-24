SUCCESSOS
Presó per a 2 dels 4 arrestats pel tiroteig per drogues de Tàrrega
Són d’una mateixa família i, segons els investigadors, es dedicaven al tràfic d’estupefaents. En l’operatiu va participar el GEI, la unitat d’elit dels Mossos
El jutjat de guàrdia de Cervera va decretar ahir presó provisional per a dos dels quatre detinguts dimecres a Tàrrega per la seua presumpta relació amb el tiroteig que hi va haver el passat 23 de febrer a la capital de l’Urgell, com va avançar SEGRE. Així, hi ha dos causes obertes, una pel tiroteig (intent d’homicidi, lesions i desordres, entre altres delictes) i l’altra, per tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes. Per la primera, els quatre investigats van quedar lliures amb càrrecs amb personacions periòdiques. Per la segona, per a dos dels investigats –un home de 42 anys i el seu fill de 19– es va decretar l’ingrés a la presó.
Els Mossos, que ahir van fer públic l’operatiu, van informar que els detinguts tenen entre 19 i 43 anys i pertanyen a una mateixa família que suposadament es dedicaria a la venda de droga al detall. Les vigilàncies i seguiments que els van fer van permetre confirmar l’activitat il·lícita i determinar que el tiroteig es va produir entre ells per desavinences.
Els arrestats a Tàrrega tenien un arsenal d’armes
En un domicili del carrer Enric de Càrcer van detenir un jove de 19 anys i el seu pare de 42. Allà van trobar 13 armes de foc (un revòlver de 9 mm i un de 22 mm, així com munició, pistoles, revòlvers, escopetes i subfusells d’aire comprimit, simulades o històriques) i 11 armes blanques, com va avançar aquest diari ahir. També van localitzar 40 grams de cocaïna, 20 d’heroïna, 28 d’amfetamina, 57 d’èxtasi, 370 de marihuana i 120 d’haixix.
Al carrer Indústria van arrestar un home de 31 anys i van localitzar cinc mòbils i una bàscula de precisió. També van intervenir un cotxe que presentava un forat de bala, d’on la Policia Científica va recuperar un projectil. Els testimonis de l’incident situarien el cotxe al lloc del tiroteig. Finalment, en un domicili del carrer del Ferrocarril –on van ocórrer els fets– van detenir un home de 43 anys i van recuperar vuit mòbils i 1.450 euros. Aquest individu seria el presumpte autor dels trets i va ser detingut per temptativa d’homicidi.
La investigació continua oberta per determinar l’origen dels telèfons i els resultats de balística. En l’operatiu va participar el GEI (Grup Especial d’Intervenció), el grup d’elit dels Mossos.