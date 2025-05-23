MOSSOS
Els arrestats a Tàrrega tenien un arsenal d’armes
Els van decomissar pistoles, escopetes, matxets i navalles. Autors d’un tiroteig segons sembla en un conflicte per drogues
Vuit pistoles, almenys tres de les quals reals, altres de fogueig i simulades, dos escopetes –una de perdigons–, munició, una defensa extensible, una defensa elèctrica, matxets, ganivets i navalles, entre les quals de papallona. Aquest és l’arsenal d’armes que els Mossos d’Esquadra van decomissar dimecres als quatre detinguts a Tàrrega per la seua presumpta relació amb el tiroteig que hi va haver el passat 23 de febrer a la capital de l’Urgell, com va avançar SEGRE ahir. Els arrestats, a qui també es van confiscar diners i droga, passaran avui a disposició judicial davant del jutjat de Cervera. Els arrestos van ser portats a terme per l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Ponent i, segons fonts solvents, el tiroteig es va produir, pel que sembla, com a amenaça o revenja en un conflicte entre dos grups per tràfic de drogues.
Hi va haver tres escorcolls en domicilis que es van saldar amb quatre detinguts. Un dels arrestos es va produir en un pis del número 14 del carrer Indústria. A més, els investigadors es van emportar un cotxe que hi havia al garatge del bloc. El vehicle té un orifici al xassís que seria d’un dels impactes de bala del tiroteig del febrer. També hi va haver escorcolls i arrestos al carrer del Ferrocarril, on es va produir el tiroteig. Va ocórrer cap a les 13.00 hores del diumenge 23 de febrer, quan veïns van sentir almenys dos trets i van veure un home fugir del lloc. Pel que sembla, s’havia barallat amb una altra persona.
Albert Guerrero