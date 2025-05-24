SALUT
Quimioteràpia a Tremp per a uns 40 pacients que fins ara anaven a Lleida
L’hospital del Pallars estrena el tractament intravenós després d’iniciar l’oral el 2024
L’hospital del Pallars, a Tremp, ha posat en marxa els tractaments de quimioteràpia intravenosa, després que, l’any passat, comencés a administrar-la per via oral. Això beneficiarà uns quaranta pacients que, fins ara, sumaven uns 350 desplaçaments a l’any per rebre aquesta teràpia contra el càncer a l’Arnau de Vilanova de Lleida. El centre de la capital del Segrià, per la seua part, continuarà atenent els casos de més complexitat i els seus serveis d’oncologia coordinen els tractaments.
La consellera de Salut, Olga Pané, va visitar ahir les noves instal·lacions al Pallars Jussà. L’hospital ha estat objecte de reformes per habilitar dos sales per al servei de farmàcia. En una es preparen medicaments considerats no perillosos i en l’altra els que sí que ho són. Són els fàrmacs antineoplàstics, que frenen el desenvolupament de cèl·lules tumorals. Cada una té una avantsala i una cabina de flux laminar per filtrar l’aire i mantenir l’espai estèril. La implantació d’aquest servei es va anunciar el 2023.
Pané va explicar que “es tracta de casos de càncer i de tractaments els efectes secundaris dels quals fan que el desplaçament, a part de llarg, sigui molt incòmode”.
La consellera va destacar que poder rebre quimioteràpia a Tremp “és una gran notícia tant per a aquest territori com per a la ciutadania en general, perquè també augmenta la disponibilitat d’aquesta activitat a Lleida” per als pacients d’altres zones. Fins ara, uns seixanta pacients de l’àrea d’influència de l’hospital del Pallars rebien quimioteràpia a l’Arnau. Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’hospital del Pallars, va apuntar que aquests desplaçaments suposaven “tres hores, a més del temps d’espera i el de visita”. Pané va visitar l’hospital amb la delegada del Govern al Pirineu i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
“Havia d’estar allà a primera hora del matí i em passava tot el dia a Lleida entre les anàlisis, la visita al doctor i el tractament”, va apuntar. Això contrasta amb la seua nova situació.
“Ara és molt millor. Si cal esperar una hora, espero, i si avui no puc venir a l’hospital, hi vaig demà i no passa res”, afirma.
Aquests tres últims van administrar tractament intravenós a 91 pacients al llarg de l’any passat, mentre que 49 més el van rebre per via oral. A Tremp, cinc pacients van rebre quimioteràpia oral l’any passat. La conselleria va destacar que aquest tractament al Pallars Jussà és possible gràcies a la col·laboració entre l’hospital comarcal i l’Arnau de Vilanova.
“Si un dia no puc anar a l’hospital, vaig al següent”
Per a Antonio Ruiz, un dels pacients que reben quimioteràpia per via intravenosa a l’hospital del Pallars, la implantació d’aquest tractament a Tremp suposa una considerable millora en la seua vida diària. Va explicar que, durant un any i mig havia estat viatjant a Lleida “dos vegades al mes per rebre el tractament, més les analítiques”.
El tractament arriba ja a tots els hospitals del Pirineu
Amb la posada en marxa del servei de quimioteràpia a l’hospital del Pallars, aquest tractament s’ofereix ja en els quatre centres hospitalaris del Pirineu. A bande de Tremp, s’administra també al de la Seu d’Urgell, Vielha i Puigcerdà, segons assenyala el departament de Salut.