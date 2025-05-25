FRUITURISME
Uns 70 turistes paguen 50 euros per collir dels arbres cinc quilos de cireres a Aitona
Primers turistes que obren la campanya de recol·lecció de cireres al Baix Segre en el marc del Fruiturisme. L’experiència es repetirà avui i s’espera collir uns 100 quilos durant el cap de setmana
Uns 70 turistes arribats de diferents punts de Catalunya colliran al llarg d’aquest cap de setmana cireres a Aitona. Ho faran en el marc de la campanya Aitona en Fruita, que forma part del projecte de Fruiturisme. Els primers 35 van arribar ahir. Acompanyats per un agricultor, van poder collir fins a cinc quilos de cireres per persona al pagar 50 euros.
Aquest preu incloïa un vermut per a dos persones: el Vermut Polvorí de Raimat, amb productes locals com formatge, secallona i xocolate, entre d’altres. Està previst que avui unes altres 35 persones puguin repetir l’experiència de collir les cireres directament des de l’arbre amb l’ajuda de l’agricultor. En total, es preveu collir durant el cap de setmana un total de 100 quilos.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’ajuntament d’Aitona, té per objectiu promoure el consum de proximitat, sense mitjancers i atansar els visitants a la cultura agrícola del municipi. El tinent d’alcalde, Jordi Vidal, va explicar la satisfacció d’“oferir aquestes experiències als visitants, que després donen continuïtat a les activitats de l’època de floració i que se sumen a la possibilitat de collir préssecs als fruiters al juny”.
El Fruiturisme es va posar en marxa fa més de deu anys, centrat en la floració dels fruiters i les rutes pels camps tenyits de rosa. Aitona en Fruita es va iniciar el 2019 amb la recollida de préssecs, nectarines i paraguaians, i l’any passat es va introduir també la cirera, una fruita molt valorada tant per la seua qualitat com per la seua vinculació amb les tradicions del territori. Aquest any la campanya es va iniciar fa 15 dies amb la collita de l’albercoc. El Fruiturisme continuarà amb experiències com la recol·lecció de figues i nous, prevista per als mesos de setembre i octubre.
Així, més de 20.000 persones van poder disfrutar el mes de març dels camps en flor, amb propostes que van combinar la bellesa del paisatge amb la promoció del sector gastronòmic, agrícola i turístic del municipi. A més, el Fruiturisme va sumar aquest any Aitona, un somni en rosa, la primera experiència nocturna i la primera fira agroalimentària.