Clamen per un món ecològic i en pau
Més de 200 ciclistes en la 41 edició de la Marxa de Belianes | Demanen destinar recursos a la millora de la vida de les persones
Més de dos-cents ciclistes es van donar cita ahir en la 41 edició de la Marxa Ecològica i per la Pau de Belianes. El manifest, que van llegir un grup de voluntaris de l’entitat organitzadora, reivindicava “lluitar contra l’emergència climàtica” i demanava “projectes d’energies renovables controlats i equilibrats entre tot el territori”, alhora que defensava el paper de les comunitats energètiques perquè “aposten per un futur sostenible just posant el fre als projectes especulatius”.
El manifest també reclamava “produir roba de forma respectuosa tenint en compte que la indústria tèxtil és un dels grans contaminants del planeta”. En aquest sentit, l’organització ha decidit deixar de fer les samarretes commemoratives de cada edició i fa una crida a les compres de proximitat per reduir la petjada ecològica.
També va mostrar la seua defensa de l’educació en el lleure com una eina de transformació social i va exigir al Govern espanyol “més recursos públics per millorar la vida de les persones en lloc de destinar-los a la destrucció i la violència amb l’objectiu d’aconseguir un món de pau en lloc d’un món de guerres”. Altres demandes van ser solucions per a l’accés a l’habitatge i combatre l’extrema dreta.
La Marxa Ecològica i per la Pau de Belianes és l’acte central amb el qual l’entitat organitzadora culmina un mes d’activitats de conscienciació en favor de l’ecologia i la pau. Entre les accions, va tenir lloc la cinquena jornada de treball a la plaça de la Marxa on en aquesta ocasió es va instal·lar una pèrgola per aconseguir més espais amb ombra.