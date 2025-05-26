Un poble de Lleida homenatja al donant que va finançar arreglar els carrers després de fer fortuna a les Amèriques
Va donar 10 milions de pessetes fa 40 anys. Reconeixement als seus descendents
Boldú va retre homenatge dissabte passat a Carles Ardevol Solà, un veí de la localitat que va fer fortuna a les Amèriques i fa 40 anys va donar deu milions de pessetes per fer realitat el projecte de pavimentació de tots els carrers d’aquest poble de l’Urgell i construir la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu de millorar els serveis dels seus veïns. Quatre dècades després d’aquest regal, en el marc de la Festa Major del Roser, l’ajuntament de la Fuliola va voler agrair la “gran generositat” de Carles Ardevol Solà entregant un obsequi commemoratiu a descendents directes de l’homenatjat, entre els quals hi havia nets i besnets, que es van desplaçar fins a Boldú expressament per a l’ocasió des de Guatemala.
L’alcalde de la Fuliola i veí de Boldú, Jaume Ferrer, va explicar que es tracta d’un homenatge “necessari” a un veí que “malgrat anar-se’n i fer fortuna a les Amèriques dedicant-se a la producció de cafè, sempre va tenir la seua localitat natal, Boldú, ben present i fins i tot està enterrat al cementiri del poble”. Ferrer va assegurar que “al poble sempre li agrairem la seua generositat”.
Boldú també compta amb un passeig dedicat a Carles Ardevol Solà, que va descobrir la placa inaugural de les obres de pavimentació i de la xarxa d’aigua potable amb el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, el dia 27 d’octubre del 1985. El projecte va costar un total de 34 milions de pessetes i Ardevol va regalar 10 milions, l’import que havien de pagar els veïns ja que la resta estava finançada pel llavors Pla d’Obres i Serveis.
L’homenatge va tenir lloc dissabte passat a mitjanit, una vegada va culminar el sopar popular de la Festa Major del Roser que es va celebrar després de la tradicional plantada del xop. Els descendents de Carles Ardevol Solà van rebre un quadre amb fotografies de la inauguració de l’obra i un retall d’un diari de l’època.
Al seu torn, l’alcalde va fer entrega del quadre als familiars d’Ardevol amb la regidora Mar Ribalta. Una vegada entregat el quadre commemoratiu, es va procedir a fer una foto de família entre els descendents de l’homenatjat i familiars que encara resideixen al municipi de la Fuliola.