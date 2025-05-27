Andorra estrena un dels salts en caiguda lliure més alts d'Europa
Amb una caiguda de 130 metres i vistes espectaculars de la Vall del Riu, l'experiència aposta per l'emoció extrema en un atractiu entorn natural
Andorra ha inaugurat al Pont Tibetà de Canillo una de les experiències d'aventura més impressionants d'Europa amb el llançament de "The Sense Jumping", un salt extrem que, amb els seus 158 metres d'altitud des del terra i situat a 1.870 metres sobre el nivell del mar, s'ha posicionat com un dels més alts del continent europeu. Aquesta nova atracció, ubicada a la singular passarel·la que travessa la Vall del Riu, ofereix als amants de l'adrenalina dues modalitats d'aventura vertical: un vertiginós salt de 130 metres en caiguda lliure, on els participants poden arribar a velocitats de fins a 120 km per hora, i una experiència de ràpel on l'aventurer queda suspès a la corda sense arribar a tocar terra.
El Pont Tibetà de Canillo s'ha convertit en un pol d'atracció turística per a la parròquia andorrana. Amb una longitud de 603 metres, aquesta impressionant estructura s'erigeix com el segon pont tibetà més llarg del món, oferint als visitants una passarel·la d'un metre d'amplada que sobrevola la vall a una alçada màxima de 158 metres. L'estrena d'aquesta nova modalitat de salt extrem complementa perfectament l'oferta d'activitats d'aventura que busca diversificar el turisme al Principat més enllà de la temporada d'esquí.
Una experiència única al cor dels Pirineus
"The Sense Jumping" representa una aposta decidida d'Andorra per posicionar-se com a destinació d'aventura durant tot l'any. La ubicació privilegiada d'aquesta activitat, a gairebé 1.900 metres d'altitud i en un entorn natural excepcional, la converteix en una experiència única al Pirineu. El contrast entre l'adrenalina del salt i la bellesa paisatgística de la Vall del Riu ofereix als visitants una combinació perfecta d'emocions fortes i connexió amb la natura.
L'estratègia turística de Canillo i, per extensió, d'Andorra, busca complementar l'oferta hivernal amb atraccions que resultin atractives durant la resta de l'any. El Pont Tibetà, juntament amb el mirador del Roc del Quer (una plataforma volada a 500 metres del terra), conformen un conjunt d'infraestructures dissenyades per atraure visitants durant els mesos de menor afluència turística.