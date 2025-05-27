Conviure per aprendre
Alumnes de sisè de Primària de l’escola Albert Vives i usuaris del centre de dia i de la residència de la Fundació Sant Hospital han participat en unes convivències intergeneracionals . La iniciativa, pionera, compta amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal
Les relacions intergeneracionals són beneficioses per a tots. Incentiven la transmissió de coneixement entre grups d’edats diferents, enriqueixen la vida de les persones ja jubilades i afavoreixen la preservació de les tradicions. Amb tots aquests objectius, un grup d’11 persones grans del centre de dia i de la residència assistida de la Fundació Sant Hospital de la Seu (FSH), i 53 alumnes de sisè de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital de l’Alt Urgell han passat dos dies de convivències a Salàs de Pallars.
Els petits han estat diversos mesos del curs lectiu interactuant i compartint activitats amb el col·lectiu de gent gran i els passats dies 22 i 23 de maig van celebrar el colofó final del projecte, batejat Compartint Vides, amb unes convivències al Pallars. Allà van visitar les botigues museu de Salàs, projecte destinat a la interpretació del comerç antic a través d’una sèrie d’espais únics. Els joves van compartir moments únics amb el col·lectiu de padrins mentre aquests recordaven i explicaven històries personals observant la botiga d’ultramarins, la barberia, la merceria i la perfumeria, el quiosc de revistes, la impremta i el bar del poble, entre d’altres. Durant les convivències, els participants van compartir taula, jocs i fins i tot moments de ball a la nit.
Es tracta d’una iniciativa d’aprenentatge i de servei en què el grup va estar acompanyat per professors, professionals sanitaris i responsables de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, que també ha participat en el projecte.
Els més petits han adquirit i han potenciat valors humans com el respecte, la tolerància, la paciència, el treball en equip, l’empatia i la solidaritat.
Els responsables de la iniciativa van destacar que l’activitat serveix als alumnes de Primària per “veure altres perspectives” i per “promoure les relacions interpersonals de tipus intergeneracional, incidint en els vincles, promou l’autoestima i l’autoconcepte de les persones grans, ajudant-los a sentir-se valorats i integrats en la societat”, i a “motivar-los amb la presència dels més joves”, van afegir.
D’una manera lúdica, el projecte ha tingut en compte també objectius competencials dels estudiants que ells i les persones d’edat avançada han treballat de manera bidireccional. Sobretot en aspectes com l’educació en valors, l’expressió oral, escrita i lectora, el coneixement del medi, la imaginació i la creativitat i el tractament informàtic i el treball amb recursos digitals.
El projecte incideix en la tasca que desenvolupa l’Arxiu Comarcal en la recuperació de la memòria històrica de la comarca.