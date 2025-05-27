TRIBUNALS
A judici per intentar violar un nen a l’Urgell
La Fiscalia sol·licita una condemna de 4,5 anys de presó. Es va tancar amb ell en una furgoneta, on li hauria fet tocaments
La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó i uns altres tres de llibertat vigilada per a un home acusat d’intentar violar un nen a l’interior d’una furgoneta en una localitat de l’Urgell el maig de l’any 2021. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent 4 de juny. L’home, que des d’aleshores té en vigor una ordre d’allunyament respecte al nen, està acusat d’un delicte d’agressió sexual a menor de 16 anys en grau de temptativa en un cas que va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 2 de Cervera.
Els fets, segons l’escrit del Ministeri Públic, van tenir lloc al voltant de les 15.00 i les 17.00 hores del 15 de maig del 2021 quan el menor va entrar en una furgoneta i l’acusat també va accedir-hi. Va ser aleshores quan presumptament l’individu va començar a fer-li tocaments als genitals i va intentar agredir-lo sexualment, però el menor va oposar resistència i va aconseguir escapar. L’home va ser arrestat, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i es va dictar una prohibició de comunicació i allunyament respecte al menor de 200 metres.
Per tot això, la Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó i uns altres tres de llibertat vigilada. També que es dicti una ordre d’allunyament de 200 metres, de prohibició de comunicació durant cinc anys i que indemnitzi la víctima amb 10.030 euros pels danys morals ocasionats. Per últim, que no pugui treballar o tingui activitats que impliquin contactes amb menors en els cinc anys posteriors a la pena de presó que se li imposi.
Val a recordar que en les dos últimes setmanes, l’Audiència de Lleida ha condemnat dos homes per abusar de menors, com va avançar SEGRE. En els dos casos –un pare que va fer tocaments a la seua filla i tenia pornografia infantil i un jove que va abusar de la fillastra del seu oncle– es va assolir una conformitat i les penes de presó van quedar suspeses a canvi de no reincidir i fer un curs d’educació sexual.