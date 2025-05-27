La Seu d'Urgell regula l’ús dels patinets elèctrics: preveu limitar-ne l’accés pel centre històric
Les sancions aniran des dels 100 fins als 500 euros
L’ajuntament de la Seu ultima la renovació de l’ordenança general de circulació per incloure una normativa específica per regular l’ús dels patinets elèctrics. El text que proposa l’equip de govern (Compromís x la Seu), i que encara està pendent de ser aprovat en una comissió amb representants de tots els grups polítics (Junts, ERC i CUP), preveu sancionar les infraccions amb entre 100 i 500 euros. La voluntat del consistori és arribar a un acord amb tots els grups per poder sotmetre a votació el text en el ple del juny.
La majoria dels preceptes són de caràcter general a Catalunya. El document reflecteix que l’ús d’aquests patinets queda limitat a majors de 16 anys i inclou l’obligatorietat de portar casc per conduir-lo i tenir assegurança. També la prohibició de circular dos persones al vehicle i fixa sancions per circular per les voreres. La voluntat és prohibir l’accés a zones de la ciutat com el centre històric.
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que el canvi normatiu s’emmarca en un conjunt d’accions per millorar la convivència i la seguretat al municipi.
La seua proposta passa per estipular com a faltes lleus la circulació per la vorera, amb sancions de 100 €. Circular sense l’edat mínima o amb auriculars connectats a un dispositiu serà una falta greu i comportarà una multa de 200 €. I circular de manera temerària serà molt greu i la sanció serà de 500 euros.