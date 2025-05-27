INFRAESTRUCTURES
L'aeroport d'Alguaire consolida el seu enlairament com a centre de formació i supera els 80 vols diaris
L’aeroport lleidatà se situa entre els de més trànsit de l’Estat a l’apostar per la investigació i l’entrenament. Ocupa el lloc 18 per número d’operacions i el 33 per volum de passatgers
L’aeroport d’Alguaire està consolidant el seu enlairament com a centre de formació de pilots i com a complex d’investigació aeronàutica, dos línies d’activitat amb què ja arriba a una mitjana de més de 80 vols diaris que el situen com el divuitè aeròdrom de l’Estat per nombre d’operacions. Les estadístiques d’Aeroports de la Generalitat comptabilitzen en el primer trimestre d’aquest any un total de 7.578 operacions que ofereixen una projecció de més de 30.000 al tancament de l’exercici, a menys de 5.000 del sostre de 35.091 que va establir el 2021, i que suposen una mitjana de 84,2 diaris. Són 3,55 per hora, malgrat que la intensitat és més gran ja que només hi ha vols en hores de sol i, normalment, de dilluns a divendres. Les xifres del primer trimestre suposen en aquest apartat una notable millora en relació amb els del tancament del 2024, quan el volum total d’operacions va ser de 28.111, de mitjana 77 per jornada i el lloc a l’escalafó, el 19. L’increment de l’activitat, que arriba al 9,3% en relació amb la del 2024 i supera el 90% i el 75% davant les del 2022 i el 2023, té a veure amb l’augment dels centres de formació que operen a l’aeroport lleidatà, que ja són sis i que al tancament de l’exercici anterior comptaven amb 156 alumnes. Aquesta última xifra no inclou les fluctuacions que es donen al llarg del curs.
De fet, la futura residència, a punt al juliol, podrà acollir fins a 140 estudiants en cursos de formació de pilots. L’avenç en l’activitat formativa situa l’aeròdrom de Ponent molt al davant d’altres que també tenen aquesta activitat com la principal, cas del de Burgos, la mitjana d’operacions diàries del qual és de 41,9, una mica menys de la meitat de les que suma Alguaire. El complex aeri de la zona nord del Segrià ocupa llocs molt més baixos en la classificació pel que fa a trànsit de passatgers, en la qual cau al lloc número 33 amb 12.424 en els primers tres mesos d’aquest any. Això suposa que el tràfec de persones és més gran que en els d’algunes capitals autonòmiques com Valladolid (8.424) o Logronyo (1.993), tot i que alhora queda molt lluny del que registren els complexos aeris de les situades immediatament per sobre en la classificació, que són Vitòria (17.638) i Pamplona (18.964). Alguaire continua sense registrar tràfic de mercaderies, una activitat que únicament es dona en 26 aeroports de la xarxa d’Aena, onze dels quals estan ubicats en illes de les Canàries i les Balears.