MEDI
Protegeixen muricecs migratoris amenaçats
Investigadors del Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya participen en un projecte d’Endesa sobre el seguiment de ratpenats migratoris. L’objectiu principal és conèixer els moviments d’aquestes espècies més amenaçades com el nòctul gegant i el mitjà.
Els investigadors col·loquen radiotransmissors a femelles d’aquestes espècies per fer un seguiment detallat dels desplaçaments. Amb aquesta informació s’elabora un mapa internacional de migracions que permetrà identificar les principals rutes migratòries entre la Península i França. Aquest estudi s’emmarca dins del projecte Endesabats d’Endesa, una iniciativa que va començar fa una dècada i que ha arribat a sis centrals hidroelèctriques de Lleida per protegir i conservar aquestes espècies, més amenaçades i vulnerables en infraestructures energètiques.