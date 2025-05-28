TRIBUNALS
A judici la conductora que va causar la mort de tres motoristes a Alfés: li demanen sis anys de presó
La Fiscalia sol·licita una pena de 6 anys i manté que es va distreure perquè prenia cafè al volant. Els Mossos van esbrinar que va comprar la beguda minuts abans
L’Audiència de Lleida ja ha fixat la data de judici contra la conductora d’uns 60 anys acusada de causar el 22 de setembre del 2022 un accident en el qual van morir tres motoristes a la carretera C-12 a Alfés. La vista oral tindrà lloc a partir del 13 de novembre, és a dir, més de tres anys després del sinistre.
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó i que se li prohibeixi conduir durant nou anys al considerar-la autora de tres delictes d’homicidi per imprudència greu, com va avançar SEGRE el juliol de l’any passat. Una de les famílies de les víctimes, que exerceix l’acusació particular i que està representada per l’advocat Xavier Prats, eleva la petició de pena als nou anys de presó i els 13 anys i mig en la prohibició de conduir. Pel que fa a la indemnització, el Ministeri Públic considera que s’ha de fixar després de la pràctica de la prova, mentre que l’acusació particular reclama 358.746 euros.
La Fiscalia manté, basant-se en l’informe dels Mossos d’Esquadra, que l’acusada “va agafar amb la mà dreta el vas ple de cafè amb llet que havia adquirit en una gasolinera dos quilòmetres abans i que es trobava dipositat a la zona de la palanca de canvi, i va beure’n durant prou temps perquè, a causa del total incompliment de les obligacions de mantenir la pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció que l’esmentada acció suposava, el vehicle s’anés desviant del centre del carril pel qual circulava cap a la dreta sense que fos capaç d’advertir que abandonava la via”.
Per aquesta raó, “va col·lidir amb la vorada amb un dels pneumàtics, a causa de no mantenir les dos mans al volant, de no tenir visió frontal de la via i de la resta d’usuaris d’aquesta, i no estar parant cap tipus d’atenció a la conducció”. D’aquesta manera, segons la Fiscalia, va girar cap a l’esquerra, hi va haver una “sobtada invasió” del carril esquerre i el vehicle de l’acusada “va provocar una gran col·lisió frontal amb dos de les motocicletes”.
En el sinistre les víctimes mortals van ser un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44.