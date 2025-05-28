INFRAESTRUCTURES
Alcarràs s’ofereix a la Generalitat per acollir un centre de dades del núvol d’internet
Planteja un espai per instal·lar un ‘datacenter’ al costat del polígon Galileu i rendibilitzar així el ‘peatge’ de les renovables al municipi. Els grups municipals d’ERC, Junts i PSC recolzen el projecte
“Som conscients que els parcs solars haurien d’atreure altres inversions, i com a ajuntament considerem que cal començar a buscar-les”, explica l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, el consistori del qual s’ha ofert a la Generalitat per instal·lar un datacenter, un centre d’emmagatzematge i processament de dades del núvol d’internet.
L’oferta es va formalitzar dilluns en una reunió celebrada a Barcelona en la qual, a més de l’alcalde, de Junts, van participar per part de l’ajuntament Jordi Castany, d’ERC (totes dos formacions estan al govern), i Manel Ezquerra, del PSC (el regidor de la CUP, Genís Sisó, no va poder assistir-hi), i per part de la Generalitat, Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital; Xavier Amor, secretari de Governs Locals, i Cristina Campillo, directora general d’Infraestructures Digitals.
“Busquem atreure oportunitats. Un centre d’aquest tipus permetria atreure empreses del sector tecnològic i diversificar l’ocupació”, va anotar l’alcalde. “El que fem és posar la catifa roja perquè vinguin les empreses”, va afegir.
La proposta, que encaixa en l’estratègia per atreure centres d’aquest tipus i situar Catalunya com “el portal digital de la Mediterrània” que el Con-sell Executiu va aprovar al març, consisteix a posar a disposició d’aquest programa, que actualment es troba en la fase de generació de l’inventari d’eventuals localitzacions, uns terrenys al costat del polígon Galileu, a prop de l’antiga fàbrica de llaminadures Wrigley. Es tracta de terrenys ja classificats com a industrials malgrat que pendents d’urbanització. La proposta inclou com a punts forts la facilitat per accedir a l’energia, ja que al municipi hi ha en marxa nou projectes de parcs solars que sumen una extensió de 800 hectàrees i 430 mw (megawatts, milers de kv) de potència i pel seu terme, al costat de la ubicació elegida, hi passen diverses línies d’alta tensió. Està a menys de 10 km de les subestacions d’Albatàrrec i dels Mangraners, dos de les que Red Eléctrica està ampliant pel desplegament de les renovables. Un dels objectius del projecte consisteix, de fet, a treure per al municipi rendiments del peatge que suporta a conseqüència del desplegament de les renovables, que cobreixen un 7 per cent del terme sense incloure les línies.
L’ajuntament assenyala el canal de Pinyana com a font de proveïment d’aigua.
Què és un ‘datacenter’?
Un centre de processament de dades és una instal·lació tecnològica que emmagatzema, processa i distribueix elevats volums d’informació, una espècie de node d’internet.
Quins són els seus principals consums?
Les principals sol·licituds d’un datacenter són d’energia, normalment elèctrica, i d’aigua per refrigerar els sistemes operatius.
Quina és la demanda d’aigua?
Depèn de la mida i de l’activitat. Les estimacions més benignes apunten a un consum anual de 25.000 m3 d’aigua per a un datacenter mitjà. D’altres parlen de 200 litres per gigabyte, i la tecnologia 4G n’arriba a moure un per segon, la qual cosa requereix 17.280 m3 diaris.
I la d’electricitat?
Depèn també de la mida i de l’activitat. L’encreuament de les dades de la Universitat Ramon Llull amb els del parc de datacenter situen el consum mitjà en 42.000 mwh (megawatts/hora), la qual cosa equival al de 12.000 llars mitjanes.