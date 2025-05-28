Avancen les obres per modernitzar 1.880 hectàrees del canal de Pinyana al Segrià, que finalitzaran a mitjan 2026
El president de la infraestructura diu que la inversió suposa "un abans i un després" en la manera de regar
Les obres per modernitzar el reg a 1.880 hectàrees del canal de Pinyana al Segrià avancen amb la previsió de quedar enllestides d'aquí a un any, abans de finalitzar el juny del 2026. Ho ha explicat aquest dimecres la secretària d'Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Begoña García, en una visita als treballs a la futura estació de filtratge del canal i als punts on s'estan instal·lant tubs de reg acompanyada d'altres representants institucionals i regants. L'obra, amb una inversió de 30,2 milions d'euros, beneficiarà 673 regants de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella. El president del canal, Ramon Piqué, ha dit que la modernització suposa "un abans i un després" en la manera de regar.
Les obres corresponen al sector 3 del canal i suposaran la modernització de 1.880 hectàrees que treballen 673 agricultors i que estan repartides en sis municipis del Segrià. Els treballs van començar l'abril de l'any passat tenen un termini d'execució de 24 mesos, de manera que s'allargaran fins a mitjans del 2026.
En total, s'hi invertiran 30.250.000 d'euros. D'aquests, uns deu milions els aporta la Generalitat, mentre que els regants aportaran la resta de diners a través d'un préstec a 50 anys sense interessos. Aquest pagament ha causat les queixes de diversos regants, tot i que el president del canal de Pinyana, Ramon Piqué, ha defensat que "no hi havia una altra alternativa".
El projecte preveu canviar el reg a manta per un de més eficient. En concret, es substituirà una xarxa d'antigues sèquies per un sistemes de canonades a pressió. Per això les obres inclouen una nova presa al canal de Pinyana i una estació de filtrat amb un cabdalímetre associat a aquesta infraestructura, amb la seva respectiva instal·lació elèctrica.
També preveu la construcció d'un sistema de reg amb una xarxa primària que connecta el punt de presa amb l'àrea de reg, una xarxa secundària que condueix l'aigua des de la xarxa primària fins als hidrants individuals o col·lectius i una xarxa terciària que transporta l'aigua des dels hidrants d'agrupació fins a cada una de les preses de parcel·la. Tot plegat, es gestionarà a través d'un nou sistema de telecontrol amb l'objectiu de fer un ús més eficient de l'aigua.
Converses internes per la modernització del canal d'Urgell
Preguntada per en quin punt es troba el projecte de modernització del canal d'Urgell, la secretària d'Agricultura i Alimentació s'ha limitat a dir que estan en un moment de "treball intern" entre Generalitat i govern espanyol, i ha afegit que explicaran el projecte quan hi hagi consens entre administracions i regants pel que fa al finançament, termini d'obres i coordinació.