TRIBUNALS
“L’alcalde de Cervera em va dir que em posés en contacte amb Fiscalia”
L’advocat critica el comunicat de la Paeria per la investigació del Conservatori
“L’alcalde de Cervera em va indicar que em posés en contacte amb la Fiscalia”, afirma l’advocat Joan Recasens. Respon així al comunicat que l’ajuntament de la capital de la Segarra va emetre la setmana passada, arran de la investigació del ministeri públic sobre una presumpta malversació al Conservatori (vegeu SEGRE de divendres passat).
La Paeria es va referir en aquest document a Recasens com a “advocat assessor del secretari municipal” (mort fa dos setmanes) i va afirmar que “es va posar en contacte amb la Fiscalia de Lleida en nom de l’alcalde, Joan Pomés, sense comptar amb la seua autorització expressa”.
L’advocat va qualificar aquesta afirmació de “totalment falsa” i va afirmar que va rebre instruccions de l’alcalde de contactar amb la Fiscalia “en una breu reunió” que va tenir lloc el 13 de febrer passat. En aquesta trobada, va explicar, va participar també una funcionària municipal. Recasens considera que “aquesta qüestió podrà ser asseverada” per la treballadora de l’ajuntament.
Així mateix, Recasens critica que la Paeria es refereixi a ell com a representant legal del secretari municipal “com si no ho fos de la corporació”. Assegura que “tenia un encàrrec professional sobre aquest afer, pel qual el 30 de novembre passat vaig girar una minuta que va ser satisfeta” per la Paeria. “Cal recordar que ordenar els pagaments correspon a l’alcalde i no al secretari”, va recalcar. Per a l’advocat, en el comunicat del consistori “es fan determinades afirmacions que m’afecten i no corresponen a la veritat”. Considera que tals afirmacions de l’ajuntament de Cervera referides a ell falten a la veritat i “afecten el meu bon nom, ja que m’imputen una mala pràctica professional”.
Per aquesta raó, ha reclamat al consistori que les “rectifiqui en el comunicat que ha publicat a la seua pàgina web”. També ho ha demanat a mitjans de comunicació que han reproduït de forma íntegra el comunicat de la Paeria, en aplicació al dret de rectificació recollit als articles 1 i 2 de la llei orgànica 2/1984 del 26 de maig.
Aquest comunicat ja no es pot llegir al web municipal de la Paeria de Cervera. La publicació d’aquest document dijous passat, al cap de pocs dies de la mort de qui va ser secretari municipal, va ser objecte de polèmica a la capital de la Segarra.