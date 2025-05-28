Mor un lleidatà de 51 anys a Osca després de bolcar el seu vehicle i caure al canal
El sinistre s'ha produït aquesta matinada quan un turisme tot terreny ha caigut al canal d'Aragó i Catalunya al quilòmetre 7 de l'A-140
Un home de 51 anys, veí de la comarca del Segrià, ha perdut la vida aquest dimecres 28 de maig en un tràgic accident de trànsit ocorregut al terme municipal d'Albelda (Osca). Els fets han tingut lloc a les 07:50 hores quan el vehicle que conduïa ha sortit de la via i ha caigut al canal d'Aragó i Catalunya.
Segons ha informat la Sala d'Emergències 112 SOS Aragó a la Central Operativa de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca, el sinistre s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera A-140, que uneix Alfarràs amb Binèfar, en sentit creixent. El turisme tot terreny ha patit una sortida de via pel marge esquerre precipitant-se posteriorment al canal.
El cos de la víctima ha estat traslladat pels serveis funeraris a l'Institut de Medicina Legal de la localitat d'Osca, on se li practicarà l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort.
Ampli dispositiu d'emergència
Al lloc del sinistre s'han desplaçat efectius d'emergència, entre els quals una patrulla del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar i l'Equip d'Investigació de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d'Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca.
També han intervingut el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Zona d'Aragó, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Tamarit de Llitera, una dotació de bombers i una ambulància medicalitzada del 061.
Investigació en curs
L'Equip d'Investigació de Sinistres Viaris (EIS) del Subsector de la Guàrdia Civil de Trànsit d'Osca, amb base a Fraga, ha obert una investigació per determinar les causes exactes de l'accident. De moment, no s'han facilitat més detalls sobre les circumstàncies que han envoltat el sinistre mortal.