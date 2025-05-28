Veïns d'un poble de Lleida poden retirar diners en efectiu del bar social amb un servei bancari pioner
Els Alamús no té cap caixer automàtic des de fa tres anys i el consistori vol combatre l'exclusió financera
Els veïns dels Alamús, al Segrià, que vulguin retirar diners en efectiu del banc ja no s'hauran de desplaçar fora del municipi. Això, gràcies a un nou servei gestionat pel municipi, fruit d'un acord amb Caixabank i la col·laboració de la Generalitat, que ofereix la possibilitat de retirar diners en efectiu al bar social. Així, qualsevol persona amb compte a l'entitat financera podrà treure diners en efectiu al bar social mitjançant un senzill sistema de transacció via datàfon. La iniciativa, pionera a Catalunya, busca fer front a l'exclusió financera, ja que el municipi no disposa de cap caixer automàtic des de fa gairebé tres anys.
L'alcalde dels Alamús, Toni Bosch, ha destacat que "és un primer pas per combatre l'exclusió financera" i poder "garantir que tothom, especialment amb gent en risc de gran o les persones amb menys mobilitat, pugui accedir a serveis bàsics sense sortir del municipi".
De moment, el servei s'adreça a clients de Caixabank, però està previst que, més endavant, també es pugui utilitzar per part de clients d'altres entitats financeres. En aquests casos, hauran de pagar una petita comissió per cada operació, que anirà íntegrament destinada a Caixabank, com a entitat proveïdora. Aquesta ampliació permet fer el sistema més accessible sense implicar cap cost addicional per al municipi ni per al bar social. El nou servei de retirada d'efectiu forma part del programa municipal "Cuidem de tu, cuidem dels Alamús", impulsat fa gairebé un any amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns.
D'altra banda, el bar social on s'ha implantat el servei també és una iniciativa de titularitat municipal. Després del tancament de l'últim bar privat del poble i la manca de persones disposades a assumir-ne la gestió, l'Ajuntament va decidir municipalitzar l'equipament i posar-lo en funcionament com a espai de convivència i serveis.