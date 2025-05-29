Aflora mig centenar d’antics cups d’oli
Sota cases o en les seues proximitats. En resposta a la crida que va fer l’ajuntament per protegir aquestes construccions
L’ajuntament de les Borges Blanques ha registrat en poc més d’un mes la localització de mig centenar d’antics cups d’oli sota el terra de cases o en les seues proximitats. Així ho va explicar ahir l’alcalde, Josep Farran. El primer edil de Borges per la República (BxR) va indicar que nombrosos veïns han respost a la crida que va fer el consistori el mes d’abril passat a protegir aquests elements de la cultura oleícola de les Garrigues. Aquesta iniciativa es va plantejar fa un mes i mig, arran del descobriment accidental de cinc d’aquestes construccions en el transcurs d’unes obres per millorar la xarxa d’aigua potable del carrer Sant Pere (com va publicar SEGRE el 17 d’abril passat).
La protecció d’aquests i altres “elements patrimonials vinculats a la cultura de l’oli” s’haurà de debatre avui en el ple municipal de les Borges Blanques. L’ordre del dia de la sessió inclou una proposta de resolució dels dos grups polítics al govern, BxR i ERC, que planteja la redacció d’un pla per preservar aquest patrimoni històric.
L’equip de govern de BxR i ERC portarà també al ple municipal una proposta de resolució de suport al projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i una altra per reclamar millores en el subministrament elèctric del municipi, després d’haver constatat “més de trenta talls i microtalls en trenta-cinc mesos”, segons afirma el primer edil. Per la seua part, el grup de Junts, a l’oposició al consistori, presentarà al ple una proposta per reclamar el desdoblament de la carretera nacional N-240 entre Lleida i les Borges Blanques, una reclamació que no subscriuen els partits al govern municipal.
En un altre ordre de coses, el ple haurà de ratificar el canvi de nom de l’escola pública Joan XXIII a La Rabassa, com a resultat d’un procés participatiu que va impulsar el centre per triar una nova denominació.