Desallotjada una empresa de Bellpuig per un incendi en un quadre elèctric
El SEM ha atès cinc persones, totes elles lleus
Un incendi en un quadre elèctric ha obligat a evacuar aquest dijous la cooperativa agroalimentaria Cotecnica de Bellpuig, situada a l'N-II. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 07.31 hores i han enviat al lloc cinc dotacions, que han donat el foc per extingit a les 08.07 hores.
El SEM ha atès cinc persones. Un home ha estat traslladat en estat lleu al CAP de Mollerussa i les altres quatre han rebut l'alta 'in situ'.
Ampliarem la informació