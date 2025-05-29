SEGRE

Desallotjada una empresa de Bellpuig per un incendi en un quadre elèctric

El SEM ha atès cinc persones, totes elles lleus

El serveis d'emergència, a l'empresa afectada per l'incendi aquest dijous al matí, amb treballadors esperant a l'exterior de les instal·lacions.Laia Pedrós

Un incendi en un quadre elèctric ha obligat a evacuar aquest dijous la cooperativa agroalimentaria Cotecnica de Bellpuig, situada a l'N-II. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 07.31 hores i han enviat al lloc cinc dotacions, que han donat el foc per extingit a les 08.07 hores.

El SEM ha atès cinc persones. Un home ha estat traslladat en estat lleu al CAP de Mollerussa i les altres quatre han rebut l'alta 'in situ'.

