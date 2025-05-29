Junts i PSC ja perfilen un pacte i busquen el suport d’ERC
Per aconseguir la majoria absoluta
La possibilitat d’un nou govern tripartit a Almacelles comença a prendre forma després de la renúncia a l’alcaldia de Joan Bosch la setmana passada i el pas a l’oposició del seu grup, Pacte Local (PL). Junts i PSC han atansat posicions en els últims dies per constituir una aliança que donaria l’alcaldia a la juntaire Vanesa Olivart i nomenaria vicealcalde el portaveu socialista, Òscar García, segons van apuntar fonts pròximes a les negociacions.
Tanmateix, amb els quatre edils de Junts i els dos del PSC no n’hi ha prou per arribar a la majoria absoluta al consistori, per la qual cosa les dos formacions busquen ara el suport d’ERC, l’única formació que es manté al govern municipal. Els republicans estan oberts a pactar però, ara per ara, no donen res per fet.
D’altra banda, el regidor de PL Ramon Aldabó ha formalitzat la renúncia a les funcions de govern que tenia assignades i quedarà com a edil de l’oposició, igual que Bosch. L’ajuntament celebrarà avui un ple extraordinari que haurà d’abordar qüestions econòmiques després de mesos en què el govern en minoria va quedar paralitzat per l’oposició.