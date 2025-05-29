Les Garrigues floreixen: 14 pobles participen en el concurs de decoració de carrers
Ajuntaments i veïns de la comarca participen en la novena edició del concurs Les Garrigues Guarnides i en Flor. Destaca l’absència de les Borges Blanques després de patir actes de vandalisme l’any passat i el consistori organitza un taller sobre la cura de plantes
Catorze municipis participen en la novena edició del concurs Les Garrigues Guarnides i en Flor, que organitza el consell per embellir els carrers i façanes de la comarca. Va començar el passat dia 23 i es prolongarà fins al 8 de juny. A l’equador del certamen els resultats ja es poden veure als pobles participants. Exhibeixen balcons engalanats i decoracions que combinen flors i altres ornaments en espais públics.
Una desena d’ajuntaments competeixen en la categoria que premia la localitat més ben decorada. Són Bellaguarda, Castelldans, Cervià, la Floresta, Fulleda, Granyena, Juneda, la Pobla de Cérvoles, el Vilosell i Vinaixa. Destaca l’absència aquest any de la capital, les Borges Blanques. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que, després de constatar que les decoracions que havia muntat el consistori el 2024 havien estat vandalitzades al cap de poc, el consistori ha optat aquesta vegada per organitzar un taller sobre la cura de plantes. De forma paral·lela, estudia diferents opcions per poder tornar a participar-hi el 2026 i apunta a la possibilitat que els veïns ajudin a preservar la decoració d’espais públics.
Veïns de la majoria d’aquestes deu localitats participen juntament amb els ajuntaments en el concurs. Ho fan en les categories que premien el millor carrer a títol col·lectiu i la casa més ben engalanada a títol individual. S’hi afegeixen habitants de quatre altres municipis: el Soleràs, la Granadella, Juncosa i Tarrés.
El jurat recorrerà en els propers dies els municipis on ajuntaments i veïns participen en el concurs. El seu veredicte podria donar-se a conèixer a finals del proper mes de juny. A les decisions del jurat s’hi suma un altre premi atorgat per votació popular. Els participants podran enviar fotografies de les seues decoracions als organitzadors del concurs, que al seu torn les publicaran a les xarxes socials. La imatge més votada a través d’aquest mitjà serà la guanyadora.