TRÀNSIT
Mor un veí d’Almacelles al caure amb el cotxe al canal a Albelda
El totterreny que conduïa la víctima, de 51 anys, va sortir de la via i va acabar a l’Aragó i Catalunya. A la carretera A-140 que uneix Alfarràs amb Binèfar
Un veí d’Almacelles de 51 anys va perdre la vida aquest dimecres al matí després que el totterreny que conduïa sortís de la carretera i caigués al canal d’Aragó i Catalunya al terme municipal d’Albelda, a la Llitera. El sinistre es va produir a les 7.50 hores al quilòmetre 7 de la carretera A-140, que uneix Alfarràs i Binèfar, quan, per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, un totterreny va sortir de la via pel marge esquerre i va acabar dins del canal.
El conductor i únic ocupant va morir al lloc. La víctima mortal és A.L., de 51 anys, d’Almacelles i que era el director de planta d’una empresa de Tamarit. La defunció va provocar una enorme commoció a la localitat del Segrià.
En el dispositiu d’emergències van participar patrulles de Trànsit de la Guàrdia Civil Binèfar, l’Equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca, el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) d’Aragó, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Tamarit, una dotació de bombers i una ambulància medicalitzada del 061. Quan van arribada al lloc, els efectius dels Bombers van constatar que el vehicle estava totalment submergit, per la qual cosa van aconseguir immobilitzar-lo perquè no fos arrossegat pel corrent per, posteriorment, rescatar la víctima mortal, que va ser traslladada pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal d’Osca.
Val a recordar que la setmana passada hi va haver dos accidents mortals de trànsit a la demarcació de Lleida. Una dona de 27 anys va morir en una col·lisió a la C-12 a Balaguer. La dona viatjava de copilot en un turisme i els Mossos encara investiguen les estranyes circumstàncies en les que es va produir el sinistre. El conductor del cotxe va resultar ferit crític i el xòfer del totterreny implicat va patir ferides greus. D’altra banda, un jove de 21 anys de Vilanova de la Barca va perdre la vida divendres al xocar amb la seua moto contra un tractor en un camí.
Un total de nou persones han perdut la vida en el que va d’any en sinistres viaris a Lleida, dos menys que en el mateix període de l’any passat.