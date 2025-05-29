REGADIU
Projecten més plaques flotants a les Garrigues, l’Urgell i la Segarra
En quatre basses més del Segarra-Garrigues. El parc solar d’Alfés començarà a funcionar el mes d’agost
El Segarra-Garrigues podria tenir en uns anys plantes solars flotants en fins a set embassaments de regadiu si es compleixen les previsions de l’empresa que construeix i gestiona la xarxa secundària del canal, ASG. Actualment, instal·la la planta fotovoltaica més gran sobre aigua a Catalunya en una bassa d’Alfés i pròximament farà el mateix en unes altres dos, a Alcanó i Oliola. Però el projecte, que té com a objectiu a mitjà termini abaratir la factura de l’aigua per al regant (una vegada s’amortitzin les obres) inclou uns altres tres parcs solars flotants a les Borges Blanques, Florejacs, la bassa del Bosc del Siscar (Agramunt) i la d’Estincells (Verdú).
Aquests quatre projectes han xocat amb la negativa inicial d’Endesa, segons van explicar fonts d’Aigües Segarra-Garrigues, argüint la falta de capacitat de les subestacions elèctriques. L’empresa del canal ha presentat al·legacions contra el rebuig de l’elèctrica i, si aconsegueix l’aprovació, comptaria amb quatre noves plantes solars tot i que de menor capacitat a l’inicialment dissenyada.
Pel que fa al parc solar de la bassa d’Alfés, la previsió és que comenci a funcionar a l’agost i que el 25% de la producció vagi a autoconsum mentre que la resta s’abocarà a la xarxa. La causa és que els bombatges de l’aigua cap a les basses i les finques es porten a terme de nit, quan el preu de la llum és més barat. La següent planta solar serà la d’Alcanó, pendent ara d’un permís d’Energia.
Per una altra banda, l’empresa ha impulsat un nou projecte de reg de 800 hectàrees a Segrià i Garrigues.
Avança la modernització de Pinyana
La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va explicar ahir a Alguaire que les obres per modernitzar el reg de 1.880 ha de Pinyana al Segrià seran el juny del 2026. Costaran 30,2 milions i beneficiaran 673 regants de sis municipis. Pel que fa al canal d’Urgell, García va dir que ara hi ha un “treball intern” de negociació del finançament.