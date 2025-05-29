Prop de 300 persones participaran al Congrés Català de Repoblament a Sort
Prop de 300 persones participaran al segon Congrés Català de Repoblament que se celebrarà a Sort els dies 5 i 6 de juny i que du com a títol 'Arrelem, ressorgim i fem renéixer el territori'.
La dificultat de l'accés a l'habitatge, la innovació rural o les dones rurals emprenedores son alguns dels eixos que guiaran el debat durant les jornades, que se s'organitzen en un moment en què el Parlament està a les portes d'aprovar el primer Estatut del Municipi Rural.
El president de la Diputació, Joan Talarn, ha destacat que l'Estatut serà una de les eines que ha de permetre revertir el despoblament i possiblitar que "qui vulgui quedar-se al poble, pugui fer-ho". El vicepresident Agustí Jiménez ha destacat que el debat també abordarà les mancances de serveis bàsics que té la Catalunya rural, que equival a un 80% del territori.
El vicepresident de l'ACM i el de l'FMC, Gerard Sabarich i Marc Solsona, han destacat alguns dels avantatges de l'Estatut del Municipi Rural com ara els descomptes fiscals per als qui optin per viure al poble, un increment del fons de cooperació rural per als ajuntaments petits i la reducció de la burocràcia. La tinenta d'alcaldia de Sort, Maleni Barbero, ha aplaudit que la segona edició del Congrés es faci al Sobirà.