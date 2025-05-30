MEDI
La Generalitat vol 50 plantes de biogàs i Lleida ja en suma la meitat
Vint-i-dos projectes per injectar-lo a la xarxa de gas i altres per generar electricitat
La Generalitat vol que 50 plantes de biogàs entrin en funcionament a tot Catalunya en els propers cinc anys. Així ho va afirmar ahir a Lleida el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Aquesta afirmació arriba quan les instal·lacions d’aquest tipus previstes a les comarques lleidatanes suposen almenys la meitat del mig centenar que la Generalitat estableix com a objectiu. Projectes per captar el metà de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics, depurar-lo per obtenir biometà i injectar-lo a la xarxa de gas sumen per si sols 22 complexos a les comarques del pla. A aquests s’afegeixen altres que només plantegen l’obtenció de biogàs com a combustible per produir electricitat.
“Construir cinquanta plantes de biogàs en els propers cinc anys ens permetria gestionar el 45% dels purins de Catalunya”, va afirmar el conseller d’Agricultura. “És una gran oportunitat per captar un metà que ara va a l’atmosfera, donar-li un aprofitament econòmic i reduir els excessos de nitrats, especialment a les zones declarades vulnerables”, va argumentar Ordeig. “És una cosa tecnològicament viable i ambientalment desitjable”, va afegir, i va recordar que altres països “ens porten dècades d’avantatge” en aquest àmbit.
“Catalunya ha d’accelerar, escoltant tothom però amb pas ferm, per assolir els objectius que estableix l’estratègia catalana del biogàs”, va concloure el conseller.
Ordeig va fer aquestes declaracions després d’inaugurar una jornada de conferències i debats a Lleida sobre el biogàs. L’acte organitzat per la Generalitat tenia com a títol Les plantes de biogàs, una oportunitat per al territori.
“Volen convertir Ponent en un pol d’atracció de residus”
La plataforma Pobles Vius, contrària a la gran planta de biogàs prevista a la Sentiu de Sió i a altres projectes d’aquest tipus, va criticar la jornada tècnica que va organitzar la Generalitat a Lleida al considerar que no va incloure els que qüestionen aquestes plantes. El col·lectiu va valorar que el Govern “posa una catifa roja perquè el lobby europeu del biogàs s’instal·li a Ponent”. “Si s’aproven els projectes de biogàs proposats a Lleida, el territori serà un pol d’atracció de residus externs.”