Lloberola commemora el centenari de l’escola
Va tancar el 1974 al jubilar-se l’última mestra. Fins a 140 veïns i exalumnes van participar en la celebració de l’aniversari
Fins fa uns anys només es podia arribar a Lloberola a través d’un rosari de camins únicament apte per als veïns del municipi: fins al 2004 no es va acabar la carretera de Solsona a Guissona, mentre que l’asfaltatge des d’aquesta fins a Lloberola i Sant Climenç tardaria tres anys més.
Per això sembla increïble que aquest antic municipi, avui agregat de Biosca, pogués tenir una escola. “La construcció del centre va ser possible gràcies a les aportacions econòmiques i de treball dels veïns. Ho tenien tot en contra, fins i tot Biosca s’oposava que es construís”, comenta Montserrat Torra, alumna de l’última promoció i veïna de la masia de l’Estany. L’escola, que va arribar a tenir una vintena d’escolars, va tancar el 1974, quan es va jubilar l’última mestra, amb només quatre.
Diumenge passat, un total de 140 antics alumnes i veïns de Biosca i de Lloberola van celebrar el centenari de l’escola, reconvertida com a local social. Per a la jornada es van recuperar alguns dels seus antics útils, com taules i mapes que havien conservat els veïns. Al costat de la porta del centre es va instal·lar una exposició de més de cinquanta imatges de l’antic col·legi. També es va destapar una placa per recordar l’efemèride.
L’alcalde, Josep Puig, va comentar que va ser una celebració molt sentida.
A Lloberola només hi viu avui una família. Fa uns mesos va morir Miquel Venque, que ocupava una altra casa a la població.