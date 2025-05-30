Substituiran la coberta del cementiri per retirar amiant i evitar filtracions
L’ajuntament de Guissona ha aprovat de forma inicial el projecte de substitució de les cobertes de fibrociment del cementiri. Fonts del consistori van explicar que l’objectiu d’aquesta actuació és retirar l’amiant dels edificis municipals. L’ala nord, l’aquest i gran part de l’ala sud són les que contenen amiant. Finalment, es va decidir renovar la teulada de forma integral per evitar les filtracions d’aigua que es produeixen en altres punts, així com millorar la recollida i evacuació de les aigües pluvials. Gran part d’aquestes instal·lacions de fibrociment es van col·locar l’any 1960.
La intervenció permetrà dignificar el monument que està declarat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i va ser construït l’any 1861. Amb la utilització de les teules ceràmiques es recuperarà la imatge de la coberta original. A més, es millorarà l’enllumenat i el ferm d’alguns punts.
L’any passat Guissona va culminar l’ampliació del cementiri amb un edifici annex amb capacitat per a 600 nous nínxols i un espai per a columbaris. El consistori va adquirir 2.000 metres quadrats de superfície extra per tal d’expandir l’edifici per la part posterior. Aquests treballs van comptar amb una inversió de 345.000 euros.