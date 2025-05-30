La Taula de Cohesió, un exemple de convivència per a altres municipis
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez, va visitar ahir Guissona, on va mantenir una reunió amb representants municipals i de les diferents comunitats nacionals de la localitat per compartir el model d’integració i acollida que es treballa en el municipi.
Guissona compta amb una població de més de 7.800 persones i més del 50% són d’origen estranger. Les comunitats més nombroses són Romania, Ucraïna, el Senegal i Bulgària, entre d’altres. El 2021 es va posar en marxa la Taula de Cohesió per fomentar la convivència amb partits mensuals amb les diferents comunitats.
La consellera va destacar aquesta iniciativa com “un model d’èxit que ajuda a combatre estereotips i discursos d’odi i un exemple a seguir per altres municipis”. En aquest sentit, va explicar que des del Govern de la Generalitat treballen per transferir més recursos a les administracions locals i per reduir la burocràcia.
Guissona també compta amb el Projecte Fènix per atendre les persones nouvingudes. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que tan sols de gener a maig s’han empadronat 64 persones al municipi, la majoria nouvinguts.
L’edil va assenyalar que l’atenció a les persones és una de les prioritats del govern local, però va reclamar més recursos i que s’aportin des del territori “ja que tenen molt més èxit i són més fructífers” tenint en compte les carències del municipi en transport públic.