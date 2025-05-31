Santa Clara incorpora la novena monja clarissa
Una jove de Guatemala inicia el noviciat al convent del Sant Crist. Assumirà demà la presa de l’hàbit al santuari
Karen Johana Vázquez, una jove guatemalenca de 19 anys, farà un pas decisiu demà en el seu camí vocacional: la presa d’hàbit, inici oficial del seu noviciat en la comunitat de les Germanes Clarisses de Balaguer, al monestir de Santa Clara, situat al santuari del Sant Crist de la capital de la Noguera. La celebració serà senzilla i marcarà el començament d’una nova etapa després d’haver completat el seu any de postulat compartint la vida diària amb la comunitat, formada ara per nou monges. Maria Victoria Triviño, superiora de les Clarisses de Balaguer, va explicar que l’acte de demà dona inici al noviciat de dos anys de formació intensa, tant espiritual com comunitària. “Més endavant, si la vocació es consolida, la novícia pot fer la seua professió temporal, començant el període de juniorat, que actualment dura sis anys. I després, arriba el moment de la professió perpètua, que segella l’adhesió definitiva a la comunitat”, va explicar.
En la missa de les 10, que se celebrarà demà, la postulant vestirà el vestit típic de núvia que, en aquesta ocasió, serà en particular de núvia maia. Després de l’homilia, començarà el ritu de la presa d’hàbit amb un breu diàleg entre l’abadessa i la postulant a qui preguntarà quin és el seu desig i Karen canviarà el vestit de núvia per l’hàbit. Triviño va explicar que la Karen està compromesa en les tasques parroquials i desitjava seguir la seua vocació religiosa. “Va tenir notícies de nosaltres per Sor Marta, que va ser companya de feina de la seua mare. Vam mantenir contacte per videoconferència i finalment va venir al nostre convent de Santa Clara, al Sant Crist, l’1 de juny de l’any passat. Després d’un any s’ha adaptat bé”, va assenyalar. Per la seua part, la Karen va assegurar que li agrada l’alegria de les germanes i la unitat. “És una comunitat integradora que facilita la participació en el treball, i en la convivència, que fa sentir-me estimada i valorada.” Va afegir que l’atreu l’autenticitat amb què es viu l’Evangeli i està decidida a seguir endavant. El canvi de cultura li sembla enriquidor i sobre l’idioma, “aprenent”.
L’últim procés solemne que es va fer al convent de les Clarisses de Balaguer va ser fa 3 anys. La comunitat va arribar a Balaguer el desembre de l’any 2006 amb un total de quatre monges i actualment ja en sumen nou, amb la incorporació de la Karen.