AIGÜES
Bellver vol ampliar el curs de dos torrents per evitar inundacions
Destinarà 70.000 euros a dos projectes
L’ajuntament de Bell-veure de Cerdanya actuarà per reduir el risc d’inundabilitat als nuclis de Bor i de Riu de Santa Maria. Per a això, busca subvencions per encarregar un projecte que determini les actuacions a executar.
Les propostes passen per ampliar el curs del torrent de l’Ingla, que discorre al costat del nucli de Riu de Santa Maria, i el del torrent de la Fou de Bor, al poble de Bor i que divideix el nucli urbà en dos parts.
També planteja la construcció d’un pont al carrer de Talló per evitar haver de creuar el torrent pel pas actual, “que fa efecte presa”, segons detalla la memòria inicial dels treballs.
L’alcaldessa, Laia Serra, va detallar que alguns habitatges de primera i de segona residència estan situats molt a prop del torrent, a una cota molt pròxima a la del curs de l’aigua. Va assenyalar que “episodis meteorològics com el de la dana ens han fet extremar les precaucions i apostar encara més per la seguretat dels nostres veïns”. “Som conscients que no podem eliminar el risc del tot, però sí reduir-lo”, va afegir, i va recordar que al nucli de Riu de Santa Maria hi va haver un episodi “fa uns quatre o cinc anys en què el riu es va emportar part d’una palanca per creuar l’altra part del poble”. També va recordar les històriques inundacions de 1982.
El projecte de Bor es licita per un total de 36.421 euros i contempla actuacions a la zona de servei del torrent de Cortal de Mar per canalitzar les aigües de manera que, en cas d’avingudes, no quedin afectats els terrenys classificats com a sòl urbà.
La redacció del projecte de Riu de Santa Maria té un valor de 36.179 euros.