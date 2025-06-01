Espectacular incendi en un edifici d’habitatges a Bagergue
El foc n’ha danyat una de situada en la planta superior, i la ràpida actuació dels Pompièrs ha evitat que es propagués
La planta superior d’un edifici de tres pisos al poble de Bagergue, a Naut Aran, ha resultat avui afectada per un incendi que s’ha declarat cap a la sis del matí .
La ràpida intervenció dels Pompièrs de Aran, que han mobilitzat set unitats, a les quals després se n’han afegit unes altres dos de procedents de la base de la Generalitat a El Pont de Suert, ha evitat que el foc es propagués i afectés més habitatges o edificis de la zona.
Finalment, l’incendi ha danyat un dels dos habitatges de la planta superior mentre que l’altra ha estat utilitzada pels bombers per a maniobres de contenció del sinistre. Els treballs d’extinció s’han prolongat durant alguna cosa més de tres hores, des de les 6.44 a les 9.52, i una persona va resultar afectada per inhalació de fum.