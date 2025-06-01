ADMINISTRACIÓ
Oliana estrenarà una unitat mòbil per expedir el DNI en 10 minuts
Pionera a Lleida, tot i que ja s’utilitza en localitats de Catalunya i la resta de l’Estat. També tramitarà passaports i alleujarà el treball de l’oficina de la Seu
El ministeri de l’Interior estrenarà la setmana que ve a Oliana un nou sistema de DNI rural que ha implementat que fa temps que s’utilitza en altres punts de Catalunya i l’Estat però que és pioner a Lleida. Amb l’ajuda d’una furgoneta de la Policia Nacional, els veïns podran demanar cita i en 10 minuts disposaran de la documentació.
Actualment, els veïns de pobles allunyats de grans nuclis urbans de Lleida es veuen obligats habitualment a desplaçar-se fins les comissaries de la Policia Nacional de la capital del pla, de la Seu o de Les per renovar o expedir documents d’identitat i passaports.
La unitat mòbil que s’estrenarà a l’Alt Urgell, previsiblement dijous, és un Vehicle Integral de Documentació (VIDOC). Expedirà els seus primers documents a Oliana i, en una segona fase, recorrerà altres localitats de Lleida que ho sol·licitin, segons el subdelegat del Govern central, José Crespín. “És un servei nou que agilitzarà i simplificarà tot el procés. L’inaugurem a Oliana per anar veient a poc a poc com funciona i ampliar-lo així a la resta de municipis que el sol·licitin”, va afegir. “Portarem la gestió del DNI fins les cases dels nuclis rurals per evitar desplaçaments de la població”, va dir Crespín.
La presentació de la unitat mòbil es farà al costat de l’ajuntament d’Oliana, on quedarà instal·lada la furgoneta cada vegada que visiti aquest municipi. Allà es podrà veure el funcionament d’aquest servei mòbil, que també podrà expedir i renovar passaports.
L’ajuntament assumirà la llista de ciutadans citats. L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar que la sala d’espera estarà ubicada a la recepció del consistori. L’objectiu, va afegir, és que el VIDOC descongestioni també l’oficina de la Seu. “Facilitarà que les persones amb dificultats de mobilitat accedeixin a un tràmit tan important”, va comentar.