ESGLÉSIA
El papa nomena bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra el número dos de Joan-Enric Vives
Josep-Lluís Serrano anuncia “diàleg” davant el desafiament que li suposarà la despenalització de l’avortament al país pirinenc. Lleó XIV consolida amb la seua designació els plantejaments renovadors de Francesc I
El nou papa, Lleó XIV, ha consolidat el gir renovador que va començar a aplicar en l’Església lleidatana el seu antecessor, Francesc I, amb el nomenament de Josep-Lluís Serrano com a bisbe d’Urgell, seu que porta associada la coprefectura d’Estat d’Andorra compartida amb el president de la República de França. Serrano havia estat nomenat coadjutor, una espècie de vicebisbe, per l’anterior pontífex al juliol.
La designació arriba només deu dies després de la del nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, i s’emmarca en la vertiginosa sèrie de nomenaments de bisbes iniciada després de la seua presa de possessió el 18 de maig. Aquesta inclou, a més del seu a Roma (va prendre possessió diumenge), els de Paraná i Morón (Argentina), Newark (EUA), Granada (Colòmbia) o San Carlos (Veneçuela).
Es tracta, en tots els casos, del relleu de prelats que van renunciar per complir els 75 anys al final del papat de Francesc i l’equip del qual havia començat a preparar. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va ser també designat pel papa argentí el 2022.
Serrano relleva Joan-Enric Vives amb l’aposta de mantenir un perfil continuista i, alhora, adaptat al segle XXI, amb la vocació d’oferir “servei a la ciutadania davant dels nous reptes i la tradició que rebem i actualitzem”, va dir. Serrano haurà, al disposar de dret de veto sobre els projectes de llei, de pronunciar-se sobre la nova regulació de l’avortament, una pràctica ara proscrita al país pirinenc. Sobre aquest afer va deixar clar que el bisbe i el copríncep són “la mateixa persona”, tot i que, alhora, va obrir una porta a l’avenç: “cal escoltar, establir diàleg i acompanyar les persones que més pateixen”, que en aquest cas concret serien “les dones que puguin trobar-se en una situació difícil”. No obstant, va anotar que buscarà “servir de la millor manera al país i buscar una resposta que sigui plausible”.
El prelat sortint anuncia que farà voluntariat a la presó andorrana
El bisbe emèrit d’Urgell i excopríncep d’Andorra després de 22 anys en el càrrec, Joan-Enric Vives, va anunciar ahir que viurà al seminari de la Seu d’Urgell amb altres clergues d’edat avançada. “Faré petits serveis, no m’esperin en els grans pontificats”, va dir Vives en una compareixença davant els mitjans juntament amb el seu successor, Josep-Lluís Serrano. El prelat sortint va expressar la intenció de fer tasques de voluntari a la presó d’Andorra i desenvolupar missions mentre tingui salut, a més de prioritzar altres aficions de caràcter cultural com llegir o veure pel·lícules. També va assegurar que mantindrà la seua col·laboració amb la Conferència Episcopal Espanyola, però que deixarà d’exercir aquest mateix paper a la Conferència Episcopal Tarraconense.