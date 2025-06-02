SUCCESSOS
Crema de matinada un habitatge a Bagergue
Un incendi va arrasar diumenge a la matinada un habitatge a la planta superior d’un edifici de tres a Bagergue, a Naut Aran. El sinistre es va declarar al voltant de les sis de la matinada i va obligar els Pompièrs dera Val d’Aran a mobilitzar set dotacions, que van rebre el suport d’unes altres dos dels parcs de la Generalitat d’Esterri d’Àneu i del Pont de Suert. La intervenció dels serveis d’emergència va permetre contenir les flames a l’habitatge en el qual van començar, malgrat que la limítrofa va patir alguns danys a conseqüència de les maniobres de contenció per evitar la propagació. L’incendi va provocar una intensa fumarada visible des d’altres zones de la vall. Una persona va resultar afectada per inhalació de fum. El desplegament dels serveis d’emergència, en el qual també van participar els Mossos, es va mantenir des de les 6.44 hores fins a les 9.52.