El Govern activa el nou pla contra la plaga de conills a Lleida
Només durant el primer trimestre s’han registrat més de 2.000 declaracions de danys a parcel·les agrícoles a les comarques lleidatanes
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha activat aquest aquest dilluns el nou pla de control poblacional (PCP) per fer front a la sobreabundància de conills a la plana de Lleida, amb la qual cosa substitueix lla declaració d’emergència cinegètica anterior. Aquesta actuació s’emmarca dins el Decret llei 5/2024, de 24 d’abril, que estableix mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari greument afectat per la sequera i altres situacions d’emergència.
La presentació del nou pla i de les ordres d’ajut ha tingut lloc aquest dilluns mateix a Lleida i ha anat a càrrec de Cristina Massot, secretària general del Departament; Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi, i Jaume Feixa, director dels Serveis Territorials d’Agricultura a Lleida.
Segons explica el Govern, l’activació del Pla suposa una nova manera d’abordar la gestió de la fauna cinegètica al territori, amb una estratègia a més llarg termini, basada en criteris tècnics i d’anàlisi de risc, i orientada a actuar de forma preventiva i coordinada. “Aquest no és un problema només dels pagesos, aquest és un problema de tots, i el Govern està compromès a actuar de manera coordinada en aquelles zones en què es produeixen els danys”, ha destacat Cristina Massot.
Una problemàtica estructural que afecta l’economia agrària
Les dades obtingudes en els darrers mesos constaten la gravetat de la situació: només durant el primer trimestre de 2025, s’han registrat més de 2.000 declaracions de danys a parcel·les agrícoles a les comarques lleidatanes. Aquest increment ha estat especialment rellevant en cultius de cereal, fruita dolça, oliverar i fruites de closca. La densitat mitjana de població de conill a la zona supera àmpliament la mitjana catalana i ha generat un impacte molt elevat en l’activitat agrícola i en la viabilitat econòmica de moltes explotacions.
Comarques
Els caçadors podran vendre les peces com a carn per al consum domèstic
EDUARDO BAYONA
Davant d’aquesta situació, el Govern defensa que el el nou Pla de control poblacional (PCP) permet definir amb precisió les zones més afectades —classificades com a zones d’actuació urgent, d’alerta, de vigilància o de seguiment— i desplegar-hi les accions corresponents. Aquest model facilita una gestió adaptativa del territori, amb la possibilitat de reforçar actuacions segons l’evolució de les poblacions i els danys detectats.
Ajuts per reduir la pressió sobre agricultors i caçadors
El Pla s’acompanya d’una nova Ordre d’ajuts dotada amb 1,5 milions d’euros per a l’any 2025, estructurada en tres línies principals:
- Ajuts per a la protecció dels conreus, amb subvencions de fins al 80% per a la instal·lació de tanques perimetrals i protectors en conreus permanents, fins a un màxim de 20.000 euros per beneficiari.
- Ajuts a les àrees privades de caça per a la compra de visors nocturns i munició no contaminant, amb un màxim de 2.000 euros per a visors i 1.000 euros per a munició, segons el tipus d’inversió.
- Suport econòmic per a serveis professionals de captura, adreçat a cooperatives, organitzacions de productors i empreses que duguin a terme accions de captura, sacrifici i retirada, amb ajuts de fins al 80% i un màxim de 50.000 euros.
Aquests ajuts són essencials per facilitar una resposta coordinada i efectiva als danys i reforçar la capacitat operativa de tots els actors implicats, especialment en les zones on es concentra l’afectació.
El paper clau dels caçadors i la coordinació territorial
El Departament també ha reforçat la implicació del col·lectiu de caçadors, que en el marc de les àrees privades de caça han comunicat més de 110.000 captures només durant el primer trimestre de 2025. Aquestes xifres constaten que els caçadors són una peça essencial del model de control poblacional i que la seva col·laboració, juntament amb la dels agricultors i l’Administració, és imprescindible per assolir l’equilibri de la fauna cinegètica en el territori.
Comarques
Agricultors de Lleida anuncien mobilitzacions contra la plaga de conills
Joan Gómez
A més, aquest 2025 s’habilitaran fins a 1.100 nous caçadors mitjançant formació específica per millorar les tècniques de captura i seguretat, amb un total de 30 cursos. Els equips operatius del Departament, Agents Rurals i Forestal Catalana estan preparats per intensificar les accions just després de la sega dels cultius, moment en què les condicions seran més favorables per a la intervenció