AGRICULTURA
Agricultors de Lleida anuncien mobilitzacions contra la plaga de conills
Davant de la falta de resposta institucional. Denuncien en una assemblea la “inacció” de la Generalitat i exigeixen solucions
Els agricultors de Lleida han dit una altra vegada “prou”. Davant de la falta de solucions efectives per combatre la sobrepoblació de conills, que fa anys que causen greus danys en els cultius, el sector agrari ha anunciat mobilitzacions imminents. En concret, plantegen accions immediates com una tractorada que podria celebrar-se a finals d’aquesta setmana o a inicis de la vinent a Lleida. “Encara s’està perfilant, però en sortirem. No podem més”, va confirmar Joan Piera, un dels agricultors que van assistir a una reunió ahir a Miralcamp convocada per sindicats i entitats agràries. El sector denuncia que des que va expirar l’estat d’emergència cinegètica el passat 30 d’abril les actuacions de control s’han paralitzat del tot. “Diuen que si fem informes encara vindran, però no ve ningú. I els conills no paren de multiplicar-se. Encara que diguin que s’ha matat un milió de conills, us imagineu quants en queden?”, van explicar durant l’assemblea ahir a la nit.
El malestar s’ha agreujat per la sensació d’abandó institucional. “Des dels despatxos deuen pensar que el problema s’ha acabat. Parlen de drons, de comptar caquetes... que vinguin a peu i ho vegin. Cada dia anem al camp i cada dia està pitjor”, va lamentar Piera.
La nova mobilització s’emmarca en un context de frustració pel que consideren que és una política de promeses incomplertes. “Aquest govern promet molt, però no compleix res”, van sentenciar els representants del sector.
D’altra banda, l’assemblea va posar de manifest la frustració amb la Generalitat, respecte a la coordinació entre els departaments implicats. “Els conills no entenen de competències entre conselleries. El que necessitem són solucions i efectius sobre el terreny”, van dir a l’assemblea.