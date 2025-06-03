La 4a edició de l’Homo Pirinensis tanca amb prop de 600 visites
Proposta pedagògica a favor del medi
La sala de la Cuina del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell ha tancat la mostra col·lectiva d’art i naturalesa Muntanya, emmarcada en la quarta edició del projecte Homo Pirinensis. L’exposició, per la qual han passat prop de 600 persones, la majoria d’elles veïns de la comarca, ha estat un treball conjunt de nou centres educatius i tres centres assistencials i entitats socials de la Seu i de l’Alt Urgell.
La iniciativa és una proposta artística i social de l’àrea de cultura de l’ajuntament de la Seu, amb la complicitat del Parc Natural del Cadí-Moixeró i el de l’Alt Pirineu, així com dels serveis educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya del departament d’Educació.
Del projecte, destaca la voluntat dels organitzadors que el projecte es faci extensiu a tot el Pirineu per sensibilitzar sobre el medi natural i el poder transformador de la creativitat a través de diferents disciplines i tècniques artístiques.
Així mateix, l’exposició es converteix en una activitat pedagògica que dona a conèixer i aprofundeix sobre l’entorn per afavorir la presa de consciència sobre la necessitat de preservar el medi.