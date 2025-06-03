Endesa regula el cabal del riu Segre a Lleida per combatre la plaga de la mosca negra
Adaptarà l’activitat de quatre de les seues centrals hidroelèctriques
Endesa, a través de la seua divisió d’energies renovables EGPE, adaptarà l’activitat de quatre de les seues centrals hidroelèctriques per regular el cabal dels rius Segre i Ebre per facilitar el tractament antilarvari contra la mosca negra, informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
Durant quatre dies, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre durà a terme tasques de mostreig, aplicació de producte i avaluació de l’efectivitat, un procés coordinat amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i les delegacions territorials del Govern a Lleida i Terres de l’Ebre.
El procés que segueix el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre consisteix en tres dies per cada riu: el primer per analitzar la densitat de larves de mosca negra, el segon per aplicar el producte biològic Bti mitjançant un helicòpter i el tercer per avaluar l’eficàcia del tractament.