Ferit greu al ser atropellat a l’L-702 a Artesa de Lleida
L'home de 47 anys, va ser evacuat en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova
Un home de 47 anys va resultar ferit de gravetat diumenge a la nit al ser atropellat per un vehicle a la carretera L-702 al seu pas per Artesa de Lleida, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El ferit va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 22.45 hores, quan per causes que s’estan investigant un cotxe va atropellar un home a l’altura del quilòmetre 5,5 de la carretera L-702 a Artesa de Lleida.
Al lloc van acudir dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de ser atès in situ, el ferit va ser evacuat fins a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu. D’altra banda, una persona va ser atropellada a les 19.40 hores d’aquest dilluns al carrer Alcalde Costa de Lleida, segons van informar els Bombers. Així mateix, hi va haver un sinistre a les 19.50 hores a la carretera C-13 a la capital del Segrià.
Campanya de prevenció
En un altre ordre, el Servei Català de Trànsit coordina des d’ahir i fins diumenge amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya intensiva de controls de transport escolar, de menors i viatgers. A l’última campanya d’aquest tipus, que va tenir lloc al gener, hi va haver 247 sancions.