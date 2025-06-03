Festa de la transhumància amb prop de vuitanta voluntaris
Els ramaders de Llívia van celebrar ahir la festa de la transhumància amb un grup de 80 cavalls que van ser traslladats a la Bollosa, de propietat municipal, amb unes 1.300 hectàrees de pastures perquè els animals passin l’estiu.
L’ascens va començar ja el cap de setmana i s’allargarà durant els pròxims dies per traslladar més de 400 caps de bestiar, entre equins i vaques de carn. Els animals van estar acompanyats ahir per uns 80 voluntaris.