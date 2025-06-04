‘Contracten’ un robot per dinamitzar la llar
Interactuarà amb els usuaris i els proposarà exercicis físics i recomanacions de salut. A través d’un conveni amb Aspid
L’ajuntament de Vila-sana va formalitzar ahir el conveni amb Aspid per a la cessió temporal d’un robot assistencial TEMI a la llar de jubilats. La iniciativa, finançada amb fons europeus, té per objectiu fomentar l’envelliment actiu i l’autonomia de persones en situació de dependència o vulnerabilitat, especialment en entorns rurals.
Segons Bibiana Bendicho, presidenta d’Aspid, “TEMI interactua amb els usuaris oferint exercicis físics, recomanacions de salut, recordatoris personalitzats de medicació o cites mèdiques, i fins i tot jocs com el bingo, tot plegat per millorar el seu benestar i i la seua participació”. Encara que el projecte va nàixer amb la intenció d’implementar-se en domicilis, l’experiència pilot en una llar busca avaluar-ne la viabilitat en espais comunitaris.
L’alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé, va afirmar que “és una manera de situar el municipi en la innovació social, la qual cosa és especialment important en zones rurals on la població gran és més vulnerable”.
La presidenta de la llar, Raida Mitjavila, va expressar la seua esperança que la presència del robot animi més persones a reprendre la vida activa al centre. “Després de la pandèmia, vam perdre molts usuaris i l’activitat va decaure molt. Això pot ser una oportunitat per revitalitzar aquest espai.” Vila-sana s’afegeix així a una xarxa de 16 robots distribuïts per Lleida i Girona en el marc del projecte d’Aspid i altres entitats.