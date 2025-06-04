De l'hort al plat: l'aposta de mig centenar de menjadors escolars de Lleida per servir productes de proximitat
La gestió del menjador de les 16 escoles bressol de Lleida permet a Quàlia cobrir el dèficit del servei en pobles petits
En només set minuts els enciams que la productora María José Forcada ha collit a la partida Fontanet de l'Horta de Lleida arriben a la cuina de l'escola bressol municipal Albarés, a Copa d'Or, per formar part del menú que dinaran els alumnes. Aquest és un exemple de l'aposta pels productes de proximitat i ecològics de la cooperativa Quàlia, que aquest curs gestiona els menjadors de les 16 escoles bressol de la ciutat de Lleida i d'una quarantena més de centres ubicats principalment a les comarques de Ponent, on serveix uns 2.800 menús diaris. La gestió del servei a les llars d'infants de la capital del Segrià permet a Quàlia cobrir el dèficit dels menjadors d'escoles de pobles petits i projectes que atenen la ruralitat i el lleure social.
Aquesta cooperativa d'iniciativa social amb seu a Tàrrega gestiona actualment els menjadors escolars de 30 escoles, 20 escoles bressol i tres instituts amb la particularitat que el 85% dels productes que utilitza als seus menús són de proximitat i temporada, i el 40% ecològics, col·laborant amb proveïdors del territori.
El director de Quàlia, Lluís Nadal, explica a l'ACN que segueixen la filosofia de "comprar el pa al forn de cada poble" i que, quan van assumir els menjadors de les escoles bressol de Lleida, van contactar amb productors que treballen a l'Horta per no haver de passar per cap intermediari i que la relació entre la productora i la cuina del centre sigui "directa".
El regidor d'Educació de la Paeria, Xavier Blanco, subratlla que aquesta era una de les condicions del nou contracte de menjador de les escoles bressol, en la línia d'aportar "una mira de Lleida com a ciutat molt educadora". Segons Blanco, l'aposta per la proximitat permet millorar l'alimentació i el benestar dels infants, i fer valdre els productes de l'Horta de Lleida.
Equilibri territorial i lluita contra el despoblament
La cooperativa ofereix serveis de menjador, educatius i de lleure en 52 municipis de Ponent i la Conca de Barberà, 32 dels quals de menys de 600 habitants, amb 7.420 persones ateses el 2024. Amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats als municipis rurals i el dret al lleure inclusiu, l'entitat cobreix el dèficit dels menjadors d'escoles petites amb la gestió d'aquest servei a les llars d'infants de la capital del Segrià.
"Ens ha permès equilibrar i jugar amb l'equitat, i que un poble del Segrià, la Noguera o l'Urgell on gestionem el menjador escolar o qualsevol activitat extraescolar o casal, tingui la mateixa qualitat educativa i d'alimentació que una ciutat com Lleida. Lluitar contra el despoblament és reforçar els espais educatius, de conciliació familiar i fer inclusió als pobles petits", assenyala Nadal.
Projecte sobre el malbaratament alimentari
Per tal de sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari, Quàlia porta a terme el projecte 'Pesa i transforma' als menjadors de les escoles que gestiona. Amb l'ajuda d'una monitora, els infants classifiquen els aliments sobrants i els pesen per prendre'n consciència.
Nadal avança que al setembre l'entitat activarà una versió 2.0 d'aquest projecte mitjançant un web i un aplicatiu on es podran consultar les dades de tots els centres. L'objectiu, assenyala, és "que hi hagi una competència sana entre escoles per veure com ho fan la resta i que hi hagi una mica més de joc, posant el malbaratament al centre".
Aposta per la inserció laboral i la diversitat
Durant els períodes de Nadal, Setmana Santa i estiu, Quàlia va gestionar un centenar de casals, colònies i camps de treball durant tot l'any, amb més de 2.100 infants participants i amb una mirada inclusiva. L'estiu passat la cooperativa va ampliar la seva oferta de lleure arribant a 53 municipis i beneficiant més de 3.000 persones de totes les edats.
Quàlia va tancar el 2024 amb una facturació de 6 milions d'euros i un marge de benefici de l'1%. Durant l'any passat, l'entitat del grup Alba va tenir actius 473 empleats de mitjana, amb 2.155 contractes al llarg de l'any. A més, ha format 35 persones en pràctiques i dona feina a 23 treballadores amb discapacitat.