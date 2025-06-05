EQUIPAMENTS
Balaguer vol que el refugi d’animals sigui comarcal i la Noguera descarta invertir-hi
La Paeria busca una col·laboració econòmica estable i estructural per assumir els costos del centre, que ja no pot rebre més animals. El consell estudia altres opcions que beneficiïn més municipis
“En aquests moments el refugi d’animals de Balaguer ha arribat a la seua capacitat màxima i això ens va obligar divendres a suspendre temporalment la recollida de nous animals. La recollida i atenció requereix d’uns recursos i d’unes instal·lacions que superen l’àmbit local, per la qual cosa considerem oportuna la implicació del consell de la Noguera.” Així ho va afirmar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que demana la implicació directa de l’ens comarcal per a una col·laboració “econòmica estable i estructural”, que permeti ampliar i millorar les instal·lacions actuals, contractar o reforçar més personal, articular mecanismes de corresponsabilitat amb els municipis i portar a terme campanyes comarcals de sensibilització, esterilització i foment de l’adopció d’animals.
Segons González, durant l’últim any s’ha fet aquesta petició al consell en diverses ocasions. Fins i tot a finals del 2024 es va negociar com assumir la gestió i els costos del refugi. No obstant, el president del consell de la Noguera, Miquel Plensa, va explicar ahir que de moment descarten invertir en un equipament municipal “que ja està ple”. A més, va afegir que l’ens comarcal analitza altres possibilitats per disposar d’un equipament comarcal, sense poder concretar quin, encara que sí que va valorar la possibilitat de col·laborar amb la Paeria de Balaguer amb campanyes dirigides a la ciutadania sobre la importància de l’adopció responsable i el respecte als animals.
A finals de l’any passat, el consell es va plantejar si aprofitar i ampliar les instal·lacions de Balaguer o les de Foradada, gestionades per una protectora, per disposar d’un servei comarcal, així com la corresponent dotació pressupostària i la col·laboració amb associacions i protectores per a la gestió del futur centre.
“És un problema greu per als ajuntaments i hem de trobar una solució que beneficiï tothom”, va assegurar Plensa. Per la seua banda, l’alcaldessa de Balaguer va recordar que la Paeria ja ha posat a disposició de l’ens comarcal el refugi de la capital de la Noguera, que està sobrepassat, a fi de poder aprofitar-lo i ampliar-lo. “Aquest equipament actua a la pràctica com a centre de recollida i acollida, assumint situacions que es generen en altres municipis”, va dir González.
Així mateix, va insistir que es fa un servei que, malgrat ser gestionat i finançat íntegrament per Balaguer, està afrontant una demanda que supera les seues capacitats i competències locals. També va afegir que l’augment d’animals detectats a la Noguera suposa tant un problema de salut pública com de convivència, i fins i tot de seguretat.
D’altra banda, també molts refugis i protectores d’animals de Lleida es troben desbordats i no poden assumir més animals. Així, sobreviuen gràcies a voluntariats i a col·laboracions, que acullen els animals de manera temporal, entre altres mesures.
La gestió, en mans d’una empresa i voluntaris
El refugi d’animals de Balaguer, a la zona del Pla del Casat, és municipal i la Paeria va contractar una empresa per portar la gestió i les entrades dels animals al recinte. Així mateix, manté un conveni amb l’Associació Aglà per gestionar adopcions i sortides d’animals. “El problema és que no s’adopten animals i el nombre d’entrades és continu”, va explicar l’alcaldessa. Així, Aglà va denunciar la falta de solucions per ampliar el centre i la poca implicació de la Paeria en la promoció d’adopcions de gossos.