Habiliten un mirador al capdamunt del Castell d'Aitona: permetrà contemplar el paisatge i l’antiga fortificació
Obres per construir un accés fins a la plataforma superior.
L’ajuntament d’Aitona habilitarà un mirador a la plataforma superior del Castell i està portant a terme obres per instal·lar un accés fins allà. Aquesta actuació s’escomet després d’haver completat les excavacions arqueològiques pel que fa a aquest àmbit. Es tracta d’una obra valorada en 71.184 euros, dels quals 35.592 euros procedeixen de subvencions del departament de Cultura.
El mirador a la plataforma superior del Castell permetrà observar tant el paisatge que l’envolta com l’antiga fortificació, datada al segle XII. L’alcaldessa, Rosa Pujol, va destacar que aquesta actuació permetrà “disfrutar d’una vista privilegiada del paisatge que envolta el poble”.
El consistori va indicar que el projecte inicial ha tingut successius canvis, com a conseqüència dels resultats de les investigacions arqueològiques. El recorregut d’accés a la plataforma superior comença a prop de la torre oest i es porta a terme a través d’una escala rampa.
S’ha descartat el paviment previst inicialment, ja que estan previstes noves excavacions arqueològiques. Sobre la rampa, i ocupant l’espai del recinte on la investigació dels arqueòlegs es considera finalitzada, s’habilitarà el mirador. Així, tant aquest espai com l’accés fins allà estaran protegits per una barana. D’altra banda, quedarà per a actuacions posteriors la proposta d’accedir des del carrer Costa del municipi, pendent d’excavacions.