La bitàcola d’Alcarràs en un bar: "em fa molta il·lusió que els clients ens portin records"
Fa vuit anys que el bar La Companyia acumula imants dels viatges vacacionals dels seus clients
“Hem de posar una planxa metàl·lica a la paret”, fa broma Georgina Anoro, una de les tres responsables, amb la seua germana i una tieta de totes dos, del bar La Companyia d’Alcarràs, que s’ha convertit en una bitàcola dels viatges vacacionals de la clientela, que porta diversos anys acumulant els imants de record que aquests porten de les seues destinacions.
N’acumula 160, que va col·locant a les peces metàl·liques de l’estructura que suporta l’ampoller situat sobre la barra, davant de la cuina. “Els col·loco com puc, ja gairebé no hi caben”, explica.
Els últims han arribat de l’Àfrica, d’una veïna que a començaments d’any va viatjar a Tunísia i, fa un mes, de Gàmbia, d’una jove que va estar participant com a voluntària en un campament.
El costum de portar imants, que recorda les col·leccions d’entrades de concerts que els clients col·locaven als equips de música dels pubs fa unes dècades, va començar amb una competició entre els membres d’una colla.
“Tot va començar fa vuit anys, abans de la pandèmia. Els Voltors 83, que són del 1991, anaven molt de viatge, i es picaven per portar imants”, recorda Anoro. “Després van començar a sumar-se altres colles, algunes parelles i altra gent. A poc a poc els clients habituals, i d’altres que no ho són tant, han anat portant imants”, anota. “A mi em fa molta il·lusió que ens portin records”, afegeix.
El bar, situat al carrer Major, és conegut per les seues pizzes artesanals. “Tenim una carta, però moltes vegades la gent se les munta al seu gust i escull tots els ingredients”, assenyala, que “sempre són productes del poble”.