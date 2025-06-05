SEGRE

L’embassament de Sant Antoni de Tremp aboca aigua en ple mes de juny al no poder retenir-la per falta d’espai

El final del desglaç està generant un cabal de 40 m3/s al riu Noguera Pallaresa

Tremp aboca aigua en ple mes de juny al no poder retenir-la / Eduardo Bayona
L’embassament de Sant Antoni de Tremp porta uns dies abocant aigua per falta d’espai per regular-la davant de l’elevat cabal que circula per la Noguera Pallaresa, que superava els 40 m3/s aigües amunt del pantà. 

El desembassament ha arribat a assolir aquesta setmana els 149 m3/s, 89 per les comportes i 60 per la sortida de la central, encara que el cabal era ahir menor. El final del desglaç està generant un cabal de 40 m3/s al riu.

