AIGUA
L’embassament de Sant Antoni de Tremp aboca aigua en ple mes de juny al no poder retenir-la per falta d’espai
El final del desglaç està generant un cabal de 40 m3/s al riu Noguera Pallaresa
L’embassament de Sant Antoni de Tremp porta uns dies abocant aigua per falta d’espai per regular-la davant de l’elevat cabal que circula per la Noguera Pallaresa, que superava els 40 m3/s aigües amunt del pantà.
El desembassament ha arribat a assolir aquesta setmana els 149 m3/s, 89 per les comportes i 60 per la sortida de la central, encara que el cabal era ahir menor. El final del desglaç està generant un cabal de 40 m3/s al riu.