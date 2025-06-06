El 2n Congrés Català de Repoblament clou amb el compromís d’impulsar l’equilibri territorial i el desenvolupament rural
Més de 270 persones han debatut sobre transformació econòmica, serveis, arrelament i habitatge
El 2n Congrés Català de Repoblament ha tancat les portes amb la voluntat d'impulsar l'equilibri territorial i el desenvolupament rural. Més de 270 persones han debatut, durant dos dies, sobre transformació econòmica, serveis, arrelament i habitatge. En l’acte de cloenda, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha explicat que "totes les administracions han de treballar de manera conjunta per abordar aquest repte i acompanyant als pobles". L’acte final també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, consellera de Cultura, que ha parlat del nou Pla d'Equipaments i Serveis Culturals de Catalunya per al període 2025-2035 i l’ampliació de la línia de suport als micropobles.
Jiménez s'ha compromès a continuar treballant per "vertebrar el territori i donar a suport als 231 municipis i 54 Entitats Municipals Descentralitzades".
En aquesta línia, el vicepresident ha volgut agrair tota la tasca de les entitats municipalistes i dels ajuntaments de la demarcació, que "amb pocs recursos fan molt bona feina" i també ha volgut destacar que "les dones rurals són cabdals per impulsar la innovació i la cohesió social, i el seu arrelament al territori és clau per garantir que el món rural sigui viu, divers i amb futur".
Durant el 2n Congrés Català de Repoblament s'han valorat casos d’èxit en relació amb la transformació econòmica, com Alcarràs Bioproductors; s’ha remarcat el paper de les dones dins del món rural; s’han plantejat solucions per a la implantació de serveis als petits municipis del territori, com és el cas de la cooperativa LaSempreViva; s'ha destacat el paper de les entitats municipalistes; s’han explicat propostes i projectes que impulsin l'arrelament i s'han plantejat noves fórmules per afrontar la problemàtica de l'habitatge.